Går over fjellet til Todalen

Ikke før er årets Sunndalsmarsj avviklet, så inviterer Todalen IL og IL Ulvungen i fellesskap til ny turmarsj kommende søndag. Og dette er den årvisse Trollheimsmarsjen, som går mellom Todalen og Ålvundeid. Nytt av året er at starten i år går fra Leikvoll stadion på Ålvundeid med innkomst på Bordholmen i Todalen.

Distansen er runt 13 km i variert terreng, og tidsbruken anslås til ca fem timer i vanlig turisttempo (pauser i tillegg), og løypas høyeste punkt er om lag 850 m. Arrangørene melder om gode forhold i godt merka løype, og langtidsvarselet fram mot helga ser også lovende ut.

Det store deltakerantallet under årets Sunndalsmarsj lover godt også for årets Trollheimsmarsj. Også her er deltakere fra fjern og nær er hjertelig velkommen til å delta. Under årets Sunndalsmarsj var mange fra nabokommunen Tingvoll med – kanskje tar de turen også denne gangen? Det er ingen tvil om at opplegget med StikkUt-turer gjør at trimmerne deltar i et større geografisk område enn tidligere.

Nærmere opplysninger om helgas arrangement finnes blant annet på todalen.no, på IL Ulvungen sin hjemmeside og på Facebooksida til Ålvundeid bygdelag.