Henter inn friske penger

Styret i Sunndal Sparebank foreslår for generalforsamlingen at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 428.571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105.

- Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning på 45 millioner kroner, sier banksjef Jonny Engdahl.

Banken håper Emisjonen styrker kjernekapitalen for å gi grunnlag for ytterligere balansert kredittvekst. Banken sier den opplever god etterspørsel etter kreditt og ser et vekstpotensiale fremover, spesielt med etablering av avdelingskontorer i Molde og Ålesund.

- Syret mener styrket kjernekapital vil bidra til forsterket mulighet for verdiskaping og utvikling av lokalt næringsliv, sier banksjefen.