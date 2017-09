JazzåKoret feirer livet

– Vi gleder oss, sier korets leder Arnt Korsnes til Driva.

Høstkonserten skulle egentlig vært en vårkonsert, men ble utsatt på grunn av sjukdom. Nå er koret spente på hvordan publikum tar imot konserten i kaféformat. JazzåKoret er kjent for sitt gode humør og glimt i øyet – og i Støgu i kulturhuset håper de å skape den gode stemningen torsdag kveld.

– Vi har til konserten valgt ut et knippe sanger og melodier som speiler litt hva koret står for. Vi ser på oss sjøl som et frilynt, ungdommelig kor – i hvert fall til sinns. Sjøl har jeg blitt pensjonist, og jeg er vel ikke alene om det i koret, sier Korsnes – men er rask til å legge til at koret har hatt god utvikling og rekruttering de siste åra.

– Så jeg har dekning for å si at vi er et kor med ungdommelig sinn, smiler han.

Torsdag kveld vil koret framføre et variert og fengende repertoar med sanger som «You’ll never walk alone», «Both sides now», «Fields of gold» og «Fånga mig vind», samt Coldplay-låten «Viva la Vida», som konserten har lånt navn fra. «Viva la vida» er spansk og betyr direkte oversatt «Lev livet». Gjennom konserten vil koret ha godt tonefølge av Lars Måløy. Dirigent er Svein A. Dørum.

Programmet deles i to, og i pausen kan publikum kjøpe kaffe, noe å bite i og kanskje også slå av en trivelig prat med andre. Det blir loddsalg og en sjanse til å vinne fine gevinster, opplyser Korsnes. Alt skulle dermed ligge til rette for en fin kveld i Støgu.

Konserten drar i gang høstsesongen for koret, som i januar neste år har 20-årsjubileum. Da blir det feiring, lover Kornes. Sjøl har han vært med i koret i to perioder, til sammen tolv-fjorten år, anslår han. Flere har vært med enda lenger. Det skulle tyde på at folk trives. Blant dem som har lengst fartstid, er Marianne Tynes. Hun begynte et par måneder etter oppstarten – og har vært en del av koret siden.

– Det har vært kjempekjekt, sier hun til Driva om tida i koret.

– Vi er et kor med godt humør og samhold.

Tynes legger til at det å være med i kor gir energi, noe Kornes kjenner seg igjen i.

– I koret har vi løs snipp, det er god stemning og trivsel når vi treffes.

Kornes legger til at det er rom for flere stemmer i koret. Ikke minst ønsker JazzåKoret seg flere mannsstemmer. Koret øver hver tirsdag på Sande skole.