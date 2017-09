Kun 27 ROBEK-kommuner

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse.

Antall kommuner i økonomisk ubalanse er nesten halvert i år, og er på historisk lavt nivå. I desember 2016 var 47 kommuner registrert i ROBEK, nå inneholder registeret kun 27 kommuner.

– Det å ha orden i økonomien, er viktig for å kunne tilby innbyggerne gode tjenester. De nye tallene er derfor svært gledelige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Det har aldri vært så få kommuner i ROBEK siden registeret ble opprettet i 2001.

Den sterke inntektsveksten i kommunene de siste årene har ført til gode økonomiske resultater. Dette er én av grunnene til at antall kommuner i ROBEK har gått betydelig ned.

– Det er krevende for både lokalpolitikere og ansatte å snu et stort underskudd til overskudd. Jeg er glad for å se at så mange kommuner har fått økonomien i balanse og har kommet seg ut av registeret, sier Sanner.

Ingen av kommunene i Driva-distriktet er på ROBEK-lista.

Fra vårt fylke finner vi kommunene Ålesund, Sande, Stranda og Giske i ROBEK-registeret.

Se oversikten over alle kommunene som er oppført i registeret her.