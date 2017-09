Tommstock gjenoppstår

Pressemelding:

I 1997 ble Tommstock arrangert for første gang på Tingvoll. Tingvoll grendahus var fullstappet og på scena var det både gamle og nye Tingvoll band. I oktober, 20 år etter, blir det ny Tommstock med både nye og gamle artister.

Åtte forskjellige band og artister skal stå på scenen på Tingvoll grendahus første lørdagen i oktober. Alle har på et eller annet tidspunkt spilt i Tingvoll. Og for å starte med de eldste, så skal advent (jo, det skrives med liten a, sier de) gjenforenes igjen.

advent ble dannet på Tingvoll Gymnas høsten 1973. Første besetning var med Tom Lange (vokal), Per Helge Spjelkaviknes (gitar, vokal), Jostein Dønnem (gitar), Petter Tennfjord (trommer) og Lars O. Grytli (bass, vokal). I 1974 ble bandet utvida med Olav Kvernes (piano).

Bandet spilte aktuelle pop- og rocklåter, men var nok noe mer ”rocka” enn et tradisjonelt danseband den gangen. Da Jostein Dønnem var ferdig på gymnaset, ble Peder Rune Tokle med på gitar. Bandet ble oppløst sommeren 1975. Nå har man lykkes å få med alle 7 til å spille igjen, og det er en gira gjeng som har lagt seg i hardtrening for å komme til Tingvoll, over 40 år etter sin storhetstid!

ToK er et fremadstormende rockeband som har spilt rundt på hele Nordmøre de siste årene. De har et variert repertoar med en god dose egenproduserte sanger, samt mange kjente og kjære slagere fra inn og utland. Bandet ble startet under Døde Menn i 2009 og har gitt ut albumet Spor siden den tid.

I 2015 skiftet bandet navn fra Døde Menn til ToK. ToK har nå spilt inn sitt andre album som blir sluppet under en heidundrandes releaskonsert i løpet av høsten 2017. ToK består av Frode Kindsbækken, Stian Vågen, Petter Rønningen, John Ola Ulset og Emil Fjeldset.

Syvsover ble startet tidlig på 1990-tallet av brødrene Andreas og Thomas Bulling. Motivasjonen for prosjektet var en rekke egne låter og ønske om å presentere disse som band. Likeså har det fra starten av vært et hovedpoeng å skrive på norsk. Etter en rekke demoinnspillinger og livekonserter over noen år, gikk bandet fra 2001 inn i en lengre dvale.

Bandet ble samlet igjen til en øving høsten 2009. Det ble den direkte foranledningen til at bandet gikk i studio for å spille inn albumet «Syvsover» som ble utgitt 2. desember 2011. Syvsover er består idag av Thomas Bulling, Andreas Bulling, Erik Bråten og Thomas Kjørnes.

Private Eye har spilt sammen i over 25 år. Det har i alle disse årene består av Gustav Gjørsvik, gitar, John Kinn, gitar, Vidar Gyldenskog, trommer og Roger Skjegstad, bass. De siste årene har de ligget i dvale men de har vært med i forskjellige andre band.

Bandet har spilt «dansemusikk» fra 50 tallet og frem til idag. Lars Olav Grytli var med på keyboard i flere år, og under Tommstock vil han gjøre comeback sammen med bandet.

De fleste i Tingvoll har vel hørt låta Kallvasskranen. Den ble gitt ut av trioen Dalasvingen. Bandet stiller på Tommstock med Lars Olav Grytli, piano/bass og Ludwig Wærdahl på gitar, samt at de er forsterket med et par andre musikere. De skal fremføre noen av låtene som Dalasvingen spilte, samt en nyere låt som Ludwig har skrevet.

Kultmakaran blir et spennende bekjentskap. De har spilt sammen i perioder de siste årene, og beskriver musikken sin som rocka. Det ryktes om at de skal øve inn noe selvskrevet. Så hva Johannes Roaldset, gitar, Ståle Husby, bass, Trond Nedal, gitar og Erik Bråten, trommer skal fremføre, blir spennende. Alle fire har lang erfaring som musikere og har vært med i mange forskjellige band opp igjennom tidene.

Bandet Års Ok Fridar har hatt en variert besetning de siste 20 årene. Hovedvekten på låtene ligger mot det irske, men de har også et innsmett av andre låter, ofte med masse koring. Bandet består nå av Eivor Grande Bruseth, fløyte, John Kinn, gitarer, Bjørn Sletbakk, gitar/fløyte, Vidar Gyldenskog, trommer, Kyrre Slind, gitarer, Mattis Himo, gitar og Roger Skjegstad, bass. Alle i bandet synger.

Solveig Bergslid har etter mange år i storbyen flyttet hjem til sitt kjære Meisingset. Hun har gitt ut egen bok med dikt og noen av de er tonesatt. Hun vil stille på Tommstock for å presentere noen av sine sanger sammen med noen lokale musikere, blant annet John Kinn. Her vil vi blant annet få høre hennes låt Hæm som i disse dager surrer og går på radioen.

Som du skjønner så blir det en aften med masse variert musikk. Salget av billetter har startet på Tikkio.com, og det er kun forhåndssalg. Sist var Tommstock utsolgt med ventelister i lang tid i forveien.

Nå håper arrangøren på fullt hus på Sellanrå igjen.

- Det er utrolig mange band og artister i Tingvoll som det hadde vært morsomt å få på scenen igjen, så kanskje kan Tommstock bli en tradisjon hvert år?

Tingvoll Fjordhotell skal stå for serveringen under Tommstock. John Ola Ulset er lydansvarlig under arrangementet.