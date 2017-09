Bekymring for deponi

Vedtaket ble fattet mot en stemme onsdag. I møtet var det flere politikere som ga uttrykk for sterk bekymring for at det ikke finnes en oversikt over hvilke masser og mengder som er lagret i deponiet.

– Dette krever absolutt en behandling i Riksrevisjonen, sa Jonny Meland (Ap).

– Her har det foregått ting gjennom mange år, som vi ikke er kjent med. Vi vet ikke hvilket avfall som ligger der, sa han, og pekte blant annet på målinger som viser forekomster av uran.

– Hvor kommer det fra? Vi har ikke uran naturlig i fjella våre.

Partifelle Edgar Gundersen mente det nå er viktig å få fakta på bordet.

– Det er all grunn til at vi gjør det anskriket vi gjør nå. Stemmer det, det som alle ryktene sier, har vi grunn til å være urolige. Men man skal være forsiktige med å høre på rykter. Nå må vi få fakta på bordet.

Rådmannen orienterte for øvrig om en faktafeil i saksframlegget. Det medfører ikke riktighet at rettsapparatet fant det bevist at det hadde skjedd miljøkriminalitet på Raudsand ved at møllestøv var lagret ulovlig.

Det var da kommunestyret i mai skulle sende uttale til Bergmesterens søknad om deponi for ordinært avfall på Raudsand, det kom fram hvor lite informasjon som er tilgjengelig om hvilke masser og mengder som ligger lagret i de gamle gruvene.