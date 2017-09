Ber UDI omgjøre vedtak

Nylig ble det kjent at UDI kutter 30 mottaksplasser for asylsøkere i Sunndal.

Også asylmottaket i Florø sto på kuttlista til UDI – men etter flere dager med reaksjoner, bestemte regjeringa seg for å skjære igjennom, og snu UDIs avgjørelse. Mottaket får bestå som følge av at florøsamfunnet har tapt mange offentlige arbeidsplasser på kort tid, og for å ivareta mottakets spesielle kompetanse.

Nå hiver Sunndal kommune seg rundt og protesterer mot nedleggingen av EM-avdelingen i Sunndal.

Ordfører Ståle Refstie fikk full tilslutning fra kommunestyret for å sende et brev til UDI hvor det blant annet vises til at mottaket er kommunalt drevet, at avdelingen er den billigste i regionen, at Sunndal asylmottak er et kombinasjonsmottak, at Sunndal kommune har vist stor vilje og evne til å utvide kapasiteten når UDI har ønsket det, samt ivaretakelse av den spesielle kompetansen ved Sunndal asylmottak.

Det har vært drevet EM-avdeling som del av asylmottaket i Sunndal siden 2009.

Stig Rune Andreassen (Frp) kunne også fortelle i møtet at han seines tirsdag var i kontakt med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug om hva som kan gjøres for å berge mottaket i Sunndal.