Torve kan klare det

Arbeiderpartiet har ikke hatt en dårligere måling fra Respons Analyse det siste året og partiet får også færre stemmer enn forrige valg. Likevel viser en ny måling i Møre og Romsdal at Arbeiderpartiet kan få tre representanter på Mørebenken.

Partibarometeret er utarbeidet på oppdrag fra Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Adresseavisen, og 600 personer er intervjuet i perioden 29. august til 5. september.

Veldig jevnt

Det er svært jevnt på målingen, og bare feilmarginen er nok til at Høyre eller Fremskrittspartiet kunne ha fått det tredje mandatet i stedet for Arbeiderpartiet.

– Hver eneste stemme vil bli viktig

For Ap er Else-May Botten og Fredric Holen Bjørdal sikre på Stortinget, mens Tove Lise Torve er på tredjeplass. Fem dager før valget er det hun som ligger best an til å få kampmandatet.

Høyre synes å få inn Helge Orten og Marianne Synnes (Ålesund). Vetle Wang Soleim fra Smøla er på tredjeplass.

For Frp er statsrådene Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale trygge ifølge målingen, og på kampplass har de Jan Steinar Engeli Johansen fra Averøy.

Ifølge Respons Analyse er Høyre ca 1000 stemmer fra å ta det åttende mandatet på Mørebenken. Fremskrittspartiet følger hakk i hæl.

Senterpartiet på nedtur

Målingen er en nedtur for Senterpartiet, og om denne målingen treffer valgresultatet blir ikke Vestnes-ordfører Geir Inge Lien med Jenny Klinge til Stortinget. Heller ikke KrFs Steinar Reiten er inne. Målingen som Tidens Krav hadde nylig, viste over 8 prosent for KrF. De er nok også med i kampen om det siste mandatet når de reelle stemmene skal telles.

Geir Inge lever i håpet

Meningsmålingene kan ikke fange opp hvem som får utjevningsmandatet i Møre og Romsdal. I 2013 gikk det til Venstre, men Pål Farstad får en ny, dårlig måling i september. Resultatene på landsplan avgjør hvem som får den niende plassen på Mørebenken de neste fire åra.

Her er partibarometeret fra Respons Analyse:

Rødt 3,5%

SV 3,5 %

Ap 23,5%

Sp 12,4%

Venstre 3,0%

KrF 5,7%

Høyre 22,8

Frp 22,4

MDG 2,3

Andre* 2,9

Pensjonistpartiet: 0,7

Nordmørslista 0,5

Liberalistene 0,5

Alliansen 0,5

De Kristne 0,3

Demokratene 0,2

Kystpartiet 0,2

Ap størst

Arbeiderpartiet er såvidt fylkets største parti med sine 23,5 prosent. Høyre (22,8) og Frp (22,4) følger nærmest, mens det nå er et hopp ned til Senterpartiet på 12,4. Fremskrittspartiet går mest fram i forhold til tidligere målinger.

Frp er mannepartiet

Fremskrittspartiet er størst blant menn i denne målingen for Møre og Romsdal. Partiet får 29 prosent blant mennene, mens Arbeiderpartiet får samme prosent og er størst blant kvinnene.

Blant velgerne under 30 år er Høyre størst med 24 prosent med Frp og Arbeiderpartiet på 20. Høyre er også størst i 30-44 år, mens Fremskrittspartiet topper med 29 prosent i alderen 45-59 år. Arbeiderpartiet scorer best blant velgere over 60 år.