Jenny åpnet NM

NM i kjøring med hest er det første NM arrangementet for hest i Møre og Romsdal. Dette la Jenny Klinge vekt på i sin åpningstale. Klinge sa at Surnadal har mye fjell og natur, men en trenger også idrettsanlegg og viste til det flotte rideanlegget på Nymoen der NM arrangeres.

- Trollheimen ride- og kjørelag leide tomta av kommunen i sin tid for å ha det som ridebane. Nå er det et flott anlegg med hall som kan ønske velkommen til et NM, sa Jenny Klinge.

En ungdomsrepresentant fra Norges Rytterforbund sa i sin tale hun var glad for å være på et NM i naturskjønne omgivelser som i Surnadal, og takket Trollheimen Ride- og kjørelag for å arrangere NM.

NM foregår i hele helga. Fredag starter med dressurkjøring. Kjøring i hestesport er kjøring med vogn etter hest.