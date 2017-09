Stor interesse

Nærmere en halv million seere så partilederdebatten på TV 2 og TV 2 Nyhetskanalen torsdag kveld, noe som er en kraftig økning fra tidligere år.

Partilederdebatten ble, ifølge en pressemelding fra TV 2, sett av 456.000 seere, som ga en andel 32,4 prosent i den kommersielle målgruppen 20-49 år og 34,8 prosent blant alle seerne over 12 år.

Debatten gikk i samsending med TV 2 Nyhetskanalen og samlet var det 494.000 seere som så på.

- Her står jubelen i taket. Vi er veldig fornøyde med at det fortsatt er så høy interesse for partilederdebatten. Spesielt gledelig er det selvsagt at vi har en så høy andel yngre seere, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Partilederdebatten på TV 2 i 2015 hadde 277.000 seere, mens partilederdebatten i 2013 hadde 336.000 seere.

- Tallene viser at partilederdebatten fortsatt er et sterkt tv-konsept folk velger å bruke tiden sin på. Vi har bevisst valgt å kjøre en ren, god og gammeldags partilederdebatt, uten humorinnslag eller andre elementer, stødig ledet av Arill Riise. Det er veldig jevnt mellom blokkene nå i sluttfasen, mange sitter på gjerdet, og jeg tror seerne er oppriktig interessert i partiledernes budskap før de skal velge, sier Solbrække.

Også «Valgstudio Nachpiel» på TV 2 Nyhetskanalen hadde høye tall torsdag kveld, med 167.000 seere i snitt. Over 300.000 seere var innom den sendingen.

- Dette er et uvanlig høyt tall og viser igjen at interessen for valgstoffet er høy. Dette er en sending med en uformell stil hvor vi er opptatt av analyse og kommentar. I en fragmentert verden, har jeg grunnleggende tro på at seerne ønsker ro, fordypning og klokskap. Da er TV 2 Nyhetskanalen stedet, kommenterer Solbrække.