En fører av motorkjøretøy mistet førerkortet i en fartskontroll i Rindal fredag kveld.

Vedkommende blei tatt i 87 kilometer i timen i en 60-sone.

I tillegg blei det utskrevet et forenklet forelegg for fart og to forelegg for ulovlig mobilbruk.

Det var UP i Trøndelag som hadde kontroll på Fv 65 i Rindal.