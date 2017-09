Dagen for stortingsvalget 2017 er her, og det stemmes for fullt i de tusener av valglokaler over hele landet. Vi stikker innom Surnadal kulturhus, der valglokalet for nedre Surnadal krets er.

- Det har vært et jevnt sig med folk innom både i går og i dag, forteller valgfunksjonær Britt Dalsegg.

Stemningen er god og humøret på topp, både hos funksjonærer og velgere.

- Stemninga er veldig bra, så det er blide - men spente velgere som er innom, sier Dalsegg.

En av de mange som bruker stemmeretten sin er Sissel Lysø. Hun synes ikke det er bra slik som det er nå og ønsker forandring.

- Tidligere har jeg vekslet litt mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men i år gikk min stemme til Senterpartiet.

Hun har aldri stemt borgerlig, og nå håper hun altså på en ny regjering i Norge.

- Med blåblå regjering er det alt for mye sentralisering, så jeg synes ikke det er bra slik som det er nå. Det er veldig viktig å ta vare på bygdene, fastslår hun.

Hun legger til at hun ikke er kjempeflink med politikk, men at hun i alle fall gjør sin borgerplikt ved å stemme.

Så da gjenstår det å se resultatet. Blir det regjeringsskifte i Norge? Det går mot en svært spennende valgkveld - og natt, der utfallet ikke på noen måte er gitt før stemmene er talt.

Å stemme er noe som alle stemmebrettigede bør gjøre, så vi lar dette stå som en oppfordring. Bruk stemmeretten!

Godt valg.