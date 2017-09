Etterlyser fortgang på omsorgsboliger

Mellvin Steinsvoll (Ap) ber ordfører Rolf Jonas Hurlen svare på hvordan han ser for seg at en nødvendig utbygging av sjukeheimsplasser og omsorgsplasser i Nesset kan realiseres.

Steinsvoll har meldt inn tre skriftlige spørsmål til ordføreren foran torsdagens kommunestyremøte. Når det gjelder omsorgsboliger viser han til at kommunestyret gjorde vedtak i mars 2015 om å starte detaljplanlegging av 16 sentrumsnære omsorgsboliger i Nesset.

- Etter 2,5 år, er det fremdeles langt opp og fram før spaden kan settes i jorda. Kommunestyret selv og med ordføreren i spissen, bør ha stor respekt for de vedtak kommunestyret fatter. Når det så også er godt kjent at det i nær framtid vil være et sterkt økende behov for omsorgsplasser i dagens Nesset, og i tillegg, et «skrikende» behov når en ser den nye Molde kommune som en enhet, ville det være uansvarlig å ikke sette denne saken kraftfullt på sakskartet.

Det sterkt økende behov for omsorgsplasser i Nesset, bekymrer meg sterkt og jeg vil tro det bekymrer også ordføreren.

Mitt spørsmål blir da som følger:

Hvordan ser ordføreren for seg at en nødvendig utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsplasser i Nesset, kan komme i gang innenfor en forsvarlig og troverdig fremdriftsplan? Slik jeg ser det, er de tre saker spørsmålene berører svært viktige. Når en i tillegg tar med den relativt lange tid som er gått siden de tre saker fikk sine vedtak, tillater jeg meg å be ordføreren gjennom sine svar, sette sakene på den politiske dagsorden med sikte på en snarest mulig løsning, skriver Steinsvoll.

Han spør også om framdrift for ny brannstasjon i Eresfjord og hvordan kommunen ser for seg framtidig forvaltning av eiendommen til tidligere Eresfjord bofellesskap.