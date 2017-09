Fleire får læreplass

Den 1. september har 2600 fleire elevar fått læreplass enn for fire år sida, viser førebelse tal fra kunnskapsdepartementet. Det er ein auke på over 30 prosent på fire år.

Tala fra Møre og Romsdal visar at 705 av 1496 søkarar får læreplass. Det er nær 50 prosent. I Hedemark får 57 prosent lærekontrakt. Regjeringa meiner den positive utviklinga er eit resultat av målretta satsing.

Regjeringa har blant anna auka lærlingtilskotet med 21 000 kronar per kontrakt, for å gjere det lettare for verksemder å ta inn lærlingar. Regjeringa har også laga ein strategi for å få fleire lærlingar i staten og oppretta ein merkeordning for læreverksemder.

Det er også innført krav om at verksemder må ha lærlingar for å kunne få jobben når det offentlege har store oppdrag ute på anbod.