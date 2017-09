Prognoser gir borgerlig flertall

På Valgdirektoratets prognose klokka 21 får de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre totalt 88 mandater. De beholder dermed sitt flertall.

De rødgrønne partiene, inkludert Miljøpartiet De Grønne og Rødt, får 81 mandater.

KrF kommer over så vidt over sperregrensa på prognosen, mens Miljøpartiet De Grønne ikke klarer grensen på 4 prosent. Venstre vipper akkurat på grensen, men kommer ikke over på prognosen.

Denne prognosen baserer seg på nesten alle forhåndsstemmene og drøyt 3 prosent av stemmene som er avgitt på valgdagene. I alt ligger en tredjedel av de avgitte stemmene til grunn for prognosen.

Hvis dette blir valgresultatet, kan Arbeiderpartiet gjøre sitt nest dårligste valg siden 1924 med 27 prosent. Det er en tilbakegang med hele 3,8 prosentenheter fra forrige stortingsvalg.