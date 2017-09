Trenger fosterhjem

Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem. Behovet er størst for barn mellom 7-13 år. Derfor kommer Bufetat til Surnadal onsdag og torsdag denne uka for å informere om det å være forsterforeldre, og det å ha et fosterhjem. Håpet er å rekruttere flere forsterforeldre.

- For mange av barna er det å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den aller beste løsningen, sier rådgiver Eva Lillian Hestad i Bufetat region midt.

Onsdag og torsdag er Bufetat på forskjellige arbeidsplasser for å informere om fosterhjemsomsorgen, blant annet Pipelife og Surnadal Videregående skole.

På onsdag mellom kl.14.00 og 18.00 står etaten stå på stand på Coop Ekstra på Skei, torsdag vil de stå på Amfi utenfor Rema. Deres håp er at så mange som mulig tar turen til informasjonsmøtet som gjennomføres på Vårsøg hotell på Skei torsdag ettermiddag.

- Vi oppfordrer alle til å stoppe opp for å ta en prat. Vi har hengt opp plakater og lagt ut flyers på mange plasser i kommunen så vi skal være godt synlige, sier Hestad.

På informasjonsmøtet vil ordføreren i Surnadal delta. Et tidligere fosterbarn vil si hvilke erfaringer hun har med å bo i fosterhjem. En fosterforeldre vil si noe om hvordan det er å ha et fosterbarn boende i familien.

- Det vil også bli en generell informasjon om fosterhjemsomsorgen. Så det blir et spennende møte. Møtet er selvsagt helt uforpliktende, sier Hestad.