Har samlet inn over 1 million

At Surnadalsrussen har stilt som bøssebærere hvert år siden 2004, har nok bidratt til at den lokale demensforeningen har kunnet samle inn så mye penger.

Liv Botten har ikke eksakt tall innsamlet på 15 år, men det er i hvert fall snakk om noe over 1 million kroner til forskning på demens og til å gjøre hverdagen lettere for dem som er rammet av sjukdommen.

Også i år stiller russen mannsterkt opp. I Surnadal kan folk vente seg bøssebærere på døra fra de får utdelt bøssene på mandag 18. september og utover til og med onsdag kveld.

Nytt av året er at 13 russ fra Rindal har bedt om å få være bøssebærere i heimbygda og til inntekt for Rindal demensforening. De første bøssebærerne vil være i gang mandag kveld, og de aller fleste i Rindal skal ha fått besøk av bøssebærere i løpet av uka.

Åsskard helselag stiller med egne bøssebærere på den sida av Nordmarka.

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Rugtvedt, forteller at vi har fått mer åpenhet om demens de siste åra. Det å ikke kunne snakke åpent om sjukdommen skaper en ekstra byrde både for de demenssjuke og for de pårørende.

Hun påpeker at det kommer stadig ny og viktig kunnskap om risikofaktorer og dermed om muligheten for å kunne forebygge demens.

Samtidig har en så langt ikke lyktes i utprøving av medisiner.

– Et område hvor det skjer svært mye nå, er det å kunne diagnostisere demens på et tidlig stadium, noe forskerne mener er en viktig forutsetning for behandling, sier hun.

Rugtvedt har sjøl blitt engasjert i at de demenssjuke skal kunne fortsette å ha et aktivt og sosialt liv, noe som er viktig for livskvalitet og trivsel.

De innsamlete pengene går både til forskning og til nettopp å gi dem som er rammet av demens et verdig liv.

Lokalforeningene bidrar til å gi livskvalitet og til å informere om demens.

Rugtvedt påpeker også at åpenhet, forståelse og kunnskap er viktig, samt å påvirke myndighetene til å satse på god demensomsorg.