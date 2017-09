Jakten er i gang

Startskuddet for Årets unge bonde 2017 har gått og jakten på de mest lovende unge bøndene i Norge er i gang. I år ser juryen spesielt etter bønder som driver gården på en innovativ og fremtidsrettet måte.

Det er åttende gang kåringen arrangeres. Siden 2010 har over 2000 unge bønder blitt nominert og syv vinnere har blitt kåret. I 2016 var over 400 kandidater nominert til den prestisjetunge prisen.

– For at kommende generasjoner skal kunne nyte trygge norske råvarer av høy kvalitet, må flere unge satse på en karriere innen matproduksjon. Derfor er det så viktig å fortelle de gode historiene og vise frem dyktige unge bønder, som gir enda flere tro på en karriere i landbruket, sier Hanne Lauritzen, kommunikasjonssjef PR i Felleskjøpet Agri.

Kriteriene for å bli Årets unge bonde er enkle: Man må være matprodusent, under 35 år og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

Kjenner du Årets unge bonde? Du kan nominere deg selv eller noen du kjenner – og du kan dessuten nominere så mange du vil.

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonald's Norge. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk, og å sette fokus på norsk kvalitetsmat.