Nyåpning for Hårsmia

Det sier Ann Iren Reiten til Driva, en liten time før dørene skal åpnes for nye Hårsmia. Inne i lokalet i andre etasje i Amfi Sunndal er de siste detaljene i ferd med å komme på plass, eiere, ansatte og gode medhjelpere nærmer seg målstreken. De har stått på for dette – nå kan de snart senke skuldrene.

Og glede seg over en ny arbeidshverdag i et lokale som skal gi kundene den gode følelsen.

Spa-følelse

Frisørsalongen Hårsmia ble først etablert på Sunndalsøra i november 1993, og flyttet inn i butikksenteret noen år seinere. I starten var de fire likeverdige eiere, men ble etter hvert tre – og de samme eierne er fortsatt med, snart 24 år seinere: Ann Iren Reiten, Tove Lågeide og Mona Oshaug.

I dag omsetter frisørsalongen for nesten fire millioner kroner i året, og har seks ansatte.

Reiten forklarer hvordan det i starten var viktig for salongen å være synlig, å bli lagt merke til. Nå kan den godt innarbeidede salongen velge å tenke litt annerledes. I utgangspunktet skulle de "bare" pusse opp. Men så tok de en nærmere titt på et lokale som de brukte til midlertidig lagring av de nye møblene. Og merket seg potensialet. Litt større, mer plass. Med store vinduer som slipper lyset inn. Kanskje litt mer tilbaketrukket. Mer skjermet fra liv, leven og støy fra sentertorget.

Reiten snakker om ei ny tid. Om tanken bak det hele; å skape en spa-følelse hos kundene, gjøre frisørsalongen til et sted det skal være godt å trekke seg tilbake til, hvor de kan slappe av. Senke skuldrene. Få en liten pause. Hun forteller at det er Roger Skjevik ved møbel- og interiørbutikken Bjerget Palé som har utviklet konseptet, i tett samarbeid med de tre eierne. Alt er nøye planlagt. Arbeidsstasjoner, speil, kundemottak, en liten lounge med djupe stoler. Fargene er rike, mørke, rolige og matte, og riller i treverk går igjen i lokalet. Reiten peker på små detaljer i gull, som gir et preg av "glam".

– Vi har laget mye av det du ser her sjøl, forteller hun.

Egeninnsats

I det hele tatt er det omfattende egeninnsats som ligger bak fornyingen. Eiere, ansatte og familie har stått på både tidlig og seint. De har malt og sveiset, lakkert og dekorert.

– Det har blitt kjempefint. Mye bedre enn vi hadde trodd, nikker de. Utenfor begynner de første kundene å samle seg. Det er mange som vil inn og se, gratulere og slå av en prat. Hårsmia er klare for ei ny tid.