Ada får støtte

- Jeg tror vi mener mye av det samme. Det er alltid flere sider av en sak, og Ada har rett i mye av det hun sier, sier Elise Thorsnes til NRK.

Hegerberg, som opprinnelig kommer fra Sunndal, gjorde det for noen uker siden kjent at hun tar en landslagspause. Samtidig rettet hun kraftig skyts mot Norges Fotballforbund, som fyrte tilbake. Spillerne sa også at de var sjokkerte over Hegerbergs avgjørelse.

Denne uka ble deler av lagets egen EM-evaluering sluppet til pressen - og nå viser det seg at flere av landslagsspillerne i stor grad er enige med Hegerberg.

– Ada har veldig mye rett i det hun sier, og det har vi tatt opp i evalueringen også. Hun har valgt å være åpen om det i media, mens vi har tatt det internt, sier Thorsnes til NRK.

Også Guro Reiten, som i likhet med Ada kommer fra Sunndal, innrømmer til NRK at kritikken i evalueringen samsvarer med kritikken fra Hegerberg.

– Ja, det er punkter som er ganske like. Det er mange punkter som ikke var bra nok under EM, så ja, det er mye likt, sier LSK-toppscoreren.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb ønsker imidlertid ikke å svare på om han ser likhetstrekk mellom det som kommer frem i evalueringen, og de brutalt ærlige tilbakemeldingene fra Hegerberg.