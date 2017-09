Ødeleggelser på hovedbanen etter bilkjøring

Et sørgelig syn møtte de første som kom på Syltøran søndags morgen. En bil har kjørt en stor runde over hovedbanen og skapt ødeleggelser.

- Dette måtte ha skjedd i går kveld, eller på natt til søndag. Det var fotballkamp på banen i går ettermiddag, så det har skjedd etter det, sier daglig leder i Surnadal IL, Øystein Hjelle Bondhus.

- Det er veldig frustrerende at noen idioter finner det for godt å ødelegge, når mange frivillige bruker flere timer hver uke for at vi skal ha fine baner som fungerer. Rett og slett total mangel på respekt, sier Bondhus.

Han håper publikum tar kontakt med Surnadal IL om de vet noe om saken, og har en klar beskjed til de som har kjørt bil på banen.

- Ikke gjør det. Det påvirker over 100 fotballspillere i alle aldre at dere ødelegger banen vår. Det finnes andre plasser å kjøre bil på i Surnadal, sier han.

Det er bare snakk om måneder siden samme hendelse skjedde på Syltøran. Den gangen ble forholdet anmeldt, og Bondhus ser ikke bort i fra at det kan bli akutuelt igjen.

- Fotballgruppa har diskutert hvilke tiltak som må gjøres for at dette ikke skulle skje igjen. Det er tydelig at vi må ta en runde til. Det er helt klart at ett eller annet må gjøres, for dette er helt forkastelig, sier han.

Surnadal J14 skal spille kamp på hovedbanen i dag. Kampen går som vanlig, så lenge skadene på banen ikke er for store.

Anleggsansvarlig på Syltøran, Konrad Våbenø, drar nå ned for å vurdere skadene.

Saken oppdateres.