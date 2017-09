Død moskus funnet

Christiane Arvesen Blichfeldt gikk seg på en død moskus i Goksøyra i Eresfjord søndag. Hun var på sauesanking i området sammen med familien. Christianes far, Stig Arild Arvesen, tror moskusen har ligget et par dager for flua hadde funnet vegen inn i dyret.

- Moskusen har vært observert i området i forrige uke, sier Arvesen.

Arvesen tror det kan dreie seg om en gammel utstøtt okse som har gått og ventet på døden. Det var ikke observert tegn til ytre skader på dyret. SNO dra for å ta prøver av dyret tirsdag.

- Mest trolig dreier dette seg om en okse som har vært på leit etter ei ku, sier Tord Bretten.

Bretten sier det er en utbredt misoppfatning at eldre dyr blir utstøtt av flokken, men i brunsten drar gjerne de oksene som blir for lette i kampen om kyrne i de ulike moskusflokkene ut på leiting.

- De vet jo ikke at de må svømme til Grønnland for å finne nærmeste ledige ku, sier Bretten.

Dette dyret passer med en observesjon gjort i Torbudalen i august av en moskus på veg vestover. Bretten vil ikke spekulere i hvorfor dyret har dødd. Det er derfor han drar for å ta prøver.

- Dreier det seg om et yngre dyr kan det ha fått lungebetennelse, noe vi har sett som dødsårsak hos yngre dyr. Er det en gammel okse er det lite trolig det er lungebetennelse, sier Bretten.

Prøvene han tar tirsdag blir sendt veterinærinstituttet som en del av det nasjonale helseovervåkningsprogrammet for moskus.

- Tirsdag kveld kan jeg kanskje si noe mer om hvorfor moskusen har dødd, sier Bretten.