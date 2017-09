Nå starter arbeidet i Sandbrekka-krysset

Det skal bli tryggere for alle som daglig krysser riksveg 70 på Holten i Sunndal for å komme seg til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Neste uke starter vegarbeidet i Sandbrekka-krysset, melder vegvesenet i ei pressemelding.

Dagens fotgjengerovergang skal flyttes ca. 70 meter i retning Sunndalsøra. Overgangen blir utformet som en zikk-zakk. Da får fotgjengerne bedre tid i midtrabatten for å se seg for før de krysser neste kjørefelt, og det blir lettere for bilistene å se fotgjengerne som er i ferd med å krysse vegen.

Sterkere gatelys

Den nye fotgjengerovergangen vil også sterkere gatelys, såkalt intensivbelysning.

- Ulykkesrisikoen i gangfelt er flere ganger så stor i mørke som i dagslys. Derfor er intensivbelysning et viktig sikkerhetstiltak for gående, forteller byggeleder Johnny Skår i Statens vegvesen.

Stenger kryss

Samtidig som arbeidet starter, vil krysset Erik Hauge alle/riksveg 70 bli stengt. Her blir det etter hvert montert rekkverk mot riksvegen, slik at fotgjengere blir ledet til den nye fotgjengerovergangen.

I tillegg til alt arbeidet over bakken, må det også legges strømforsyning opp til den nye fotgjengerovergangen. Det vil være anleggsarbeid i ca. to måneder. All asfaltering blir gjennomført i år, mens grøntarbeid først vil bli gjort når det blir vår igjen.

Sikkerhet i anleggsperioden

Statens vegvesen ønsker at elevene skal ha en trygg skoleveg også i anleggsperioden. Dagens gangfelt vil være åpent til den nye overgangen åpnes. Gang- og sykkelvegen må stenges i arbeidsområdet. Dette blir gjort på en side av gangen, slik at de som går og sykler kan bruke gang- og sykkelvegen på motsatt side av vegen. Dette skal skiltes og merkes godt.

- Vi vil også minne både foreldre, barn og fotgjengere ellers om å finne fram refleksene. Dagene blir kortere og refleks reduserer risikoen for ulykker i mørket med hele 85 prosent. Det er et lite, men utrolig viktig tiltak for sikkerheten, sier byggeleder Johnny Skår.