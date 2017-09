Ny bootcamp på lørdag

Hittil har han fått inn rundt 80.000 kroner gjennom arrangementet, øremerket barneavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. På det meste har 99 personer møtt opp, helt frivillig, for å svette for en god sak. Han håper å bryte to magiske grenser lørdag – passere 100 deltakere, og runde 100.000 kroner i samlet beløp.

– Alle kan bli med på bootcamp. Seinest i går fikk jeg spørsmål om man må være topptrent for å delta. Svaret er nei! Bootcamp handler om å møtes, om å svette ilag og ha det artig ilag. Det er tungt, men vi flirer oss gjennom øvelsene, sier han.

Stig oppfordrer alle om å ta med familie og barn. Enkelte har stilt opp og brukt babyen som kettlebell. Det går helt fint! Arrangementet er åpent for alle, og det er gratis å være med. Den som ønsker kan kjøpe lodd, til inntekt for en god sak – og samtidig ha muligheten til å vinne flotte premier som den lokale handelsstanden har bidratt med.

Oldervik har utfordret ordfører Ståle Refstie til å bli med, og mener også andre lokalpolitikere bør hive seg med. Han oppfordrer alle interesserte til å melde seg på via Facebook, slik at planleggingen av øvelsene kan starte.

Han lover varierte øvelser. Som blant annet involverer dekk. Store, tunge dekk.

– Og «burpees». Det blir minst en stasjon med dem, gliser han.