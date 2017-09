Siri får stipend

Kunstnar Siri Skjerve frå Surnadal, Line Heggem Braute og Gunnar Gjerde (Tind & Tyri Arkitekter AS) frå Molde, gipsmakar og modellør Peder Alme frå Ålesund og Hallstein D. Mala (Ranglefant Film AS) frå Volda får 100.000 kroner kvar i startstipend for å utvikle kreativ verksemd.

Det går fram i ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

I august lyste fylkeskommunen ut inntil fire startstipend á 100.000 kroner til gründerar innafor kreativ næring som ønskjer å starte bedrift i fylket. Det er fjerde gong fylkeskommunen lyser ut dette stipendet, og det kom inn i alt 17 søknadar.

- Stipendmottakarane har alle spennande forretningsidear som fylkeskommunen ønskjer å støtte. Vi ønskjer å vektlegge kultur som næring og styrke moglegheitene for entreprenørskap i kulturell- og kreativ næring. Vi ser fram til å følgje med på desse verksemdene, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen.

Fylkeskommunen arbeider tverrfagleg for å styrke dei kreative næringane i fylket. Startstipendet er eitt av fleire tiltak retta inn mot denne næringa.

- Vi er opptatt av bransjebreidde i næringsutvikling. Kreativ næring er ei viktig næring i seg sjølv, men er også ein viktig underleverandør til tradisjonelt næringsliv og bidragsytar for stedsutviklinga, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Stipenda blir delte ut under fylkeskulturkonferansen i Ålesund torsdag 28. september.

Siri Skjerve er kunstnar som har etablert eit leirestøperi i bygda Todalen i Surnadal kommune.

Der skal ho skape sin eigen arbeidsplass og skal også drive kurs og workshops.

Skjerve har kunstfagleg bakgrunn frå Kunsthøgskolen i Bergen og har i tillegg opparbeidd seg pedagogisk kompetanse som lærar for både barn, ungdom og vaksne. Ho arbeider i brytningsfeltet kunst og kunsthandverk og vil arbeide for at leirstøperiet skal vere ein base for profesjonelt kunsthandverk på Nordmøre.