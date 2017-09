Vil dele treningsgleden med andre

– Jeg tenkte slik som mange gjør; at jeg måtte komme i form før jeg kunne begynne å trene på treningssenter.

Stig Oldervik ler. Han har hørt dem før. Brukt dem sjøl. Alle unnskyldningene for ikke å begynne å trene. En dag tok han valget, han startet i det små, med å gå turer – og i dag, noen år seinere, lever han et aktivt liv – og er brennende opptatt av å hjelpe andre til å finne den samme treningsgleden.

Stig er instruktør på treningssenteret Impulse i Sunndal, og han er også grunnlegger og drivkraft i Lockout Kettlebell Club. Han konkurrerer jevnlig med jernkula, både nasjonalt og internasjonalt, men understreker at det ikke handler om verken pallplasseringer eller edelt metall.

– Det som er viktig, er å nå egne mål. Det å få en medalje er bare en bonus.

Det har blitt en del bonus etterhvert. Sist i august, da han og samboer Carina Hansen deltok på et mesterskap i Stavanger, som var en del av Kettlebell World Grand Prix. Begge sikret seg førsteplasser i sine klasser, henholdsvis long cycle og biathlon, og long cycle og snatch.

– Det var Carinas første konkurranse, og jeg ble veldig imponert, sier Stig. I en samtale med friskusen er det lett å legge merke til at han gjerne løfter fram andres prestasjoner. Også når vi kommer inn på NM som skal arrangeres i slutten av september, er han mest opptatt av å snakke om gjengen fra Sunndal som har bestemt seg for å delta. Blant de ti er det flere som debuterer i konkurransesammenheng, noen har deltatt én gang før, og for flere av dem som har konkurrert tidligere, er NM en ny opplevelse.

Oldervik beskriver hvordan det å kjempe med kula i kettlebell handler mye om fysikk – men aller mest om det mentale. Om hvordan en gjerne møter veggen etter hvert som minuttene går. Når en løfter og svinger kula inn i det sjuende minuttet er det som regel verst. Da tror en ikke at en skal greie det, tror ikke det går an å holde på i tre minutter til. Da kan det være gull verd å ha en støttespiller til stede. Som Stig.

– Målet med NM er at alle skal ha en god opplevelse. I mine øyne er alle vinnere. Det viktigste er ikke å komme på pallen, men å stå tida ut. Da har de vunnet over seg sjøl og over den usikkerheten de har hatt. For meg er det en stor glede å se at folk finner mestringsfølelsen. At de presterer bedre enn de sjøl trodde de kunne.

Også da han startet med kettlebelltrening var det viktig for Stig å skape et miljø rundt seg, å få med flere. Han leide lokale og lot andre trene gratis.

– I dag har vi klubbtrening på Impulse en gang i uka, og i tillegg er det to gruppetimer ukentlig, forteller han.

Han har ikke forventinger på egne vegne før NM. En liten strekk i muskulaturen ved ribbeina har satt en stopper for mye av treningen. Han har meldt seg på NM, men går ned i vekt på kula.

– Jeg velger å kjøre lett og trygt, og er vel i grunnen med bare for å støtte de andre.