I 2012 var det ni skoler i Sunndal. I 2015 var det seks, etter at skolene på Holssanden, Øksendal og Ålvundeid ble lagt ned og sammenslått med henholdsvis Sande, Tredal og Ålvundfjord. Engasjementet var sterkt, folk i de ulike kretsene kjempet hardt for skolene sine, og saka var krevende for politikerne å lande.

I desember i fjor kom kommunestyret med en omfattende bestilling. De ønsket en grundig evaluering av strukturendringene, en evaluering som både belyser konsekvensene for ressursbruken i grunnskoletjenesten, for læringsmiljø og læringsutbytte for elevene, for arbeidsstiuasjon for de ansatte i tjenesten, og hvordan organiseringen av skolehverdagen, inklusiv skoleskyss og SFO, oppleves og vurderes av foresatte. Det ble også stilt krav om at ekstern kompetanse skulle benyttes for å vurdere resultatene.

Nå har rådmannen lagt fram den samlede evalueringsrapporten for den nye skolestrukturen i kommunen, i tråd med bestillingen fra kommunestyret.

– Rådmannen mener rapporten er grundig og god. Den gir verdifull informasjon til det forbedringsarbeid som pågår i grunnskoletjenesten samt til årsplan- og budsjettarbeidet i Sunndal kommne de kommende år, heter det i saksframlegget, som er skrevet av skolesjef Liv Ingrid Horvli.

KS Konsulent har bistått med faglige råd og veledning, for kvalitetssikring av innhold og vurderinger i analysen. Grunnskoletjenesten har også gjennomført spørreundersøkelser blant ansatte og foreldre.

20 prosent: – Bedre

Undersøkelsen blant de ansatte ved de berørte skolene viser at mellom 50 og 60 prosent av de ansatte mener det ikke har vært noen endring i ulike sider ved arbeidsmiljøet før og etter ny skolestruktur. Mellom 20 og 40 prosent mener det har blitt bedre, først og fremst når det gjelder lærernes kompetanse, fagmiljø og lærersamarbeidet. 56 av 140 ansatte svarte på undersøkelsen.

434 foresatte til elever ved de berørte skolene ble spurt. Av disse svarte 116. Det går fram at det store flertallet av foreldrene opplever skolehverdagen som bra eller svært bra i dag. Det store flertallet av foreldrene opplever videre situasjonen som uendret (mellom 50 og 70 prosent) eller bedre (rundt 20 prosent) sammenlignet med situasjonen før ny skolestruktur. Rundt 10 prosent mener deler av skolehverdagen er blitt dårligere. En andel godt over gjennomsnittet ved Ålvundfjord skule svarer at den har blitt bedre. Samtidig har Ålvundfjord skule og Løykja skole vesentlig høyere andel foresatte som uttrykker at skolehvedagen totalt er blitt dårligere enn ved de andre skolene.

Når det gjelder trivsel, svarer en vesentlig større andel foresatte ved Ålvundfjord skule at trivselen er blitt bedre. Andelen som svarer at trivselen er blitt dårligere er høyest ved Ålvundfjord og Løykja skoler.

Ved Ålvundfjord skule svarer en vesentlig større andel at læringsmiljøet er blitt bedre. Andelen som svarer at læringsmiljøet er blitt dårligere er godt over gjennomsnittet ved Løykja og er 10 prosent ved de øvrige skolene.

Når det gjelder ressurser i skolen svarer størst andel foreldre ved Ålvundfjord skule at de har blitt bedre – og at de har blitt dårligere.

Andre funn

Blant det som kommer fram i rapporten, er følgende:

* Brutto driftsutgifter per elev har økt, økningen er omtrent den samme som for andre sammenlignbare kommuner. Kostnadene per elev er lavere i Sunndal enn de andre kommunene både i 2012 og 2015.

* Brutto driftsutgifter per SFO-plass har økt fra 2012 til 2015. Sunndal har lavere kostnader per SFO-bruker enn sammenlignbare kommuner både i 2012 og 2015.

* Sunndal har lavere brutto kostnader til skoleskyss per elev med skyss.

* Grunnskolens andel av kommunens samlede netto driftsutgifter har gått ned.

* Grunnskoletjenestens andel av kommunens totale netto driftsutgifter er lavere i Sunndal enn i kommunegruppa både i 2012 og 2015.

* Gjennomsnittlig lærertetthet i kommunen er uendret, 10,3 elever per lærer.

* Andel lærere med høyskoleutdanning har økt betydelig, det samme har andel lærere med heltidsstillinger.

* Når det gjelder læringsmiljø. som omfatter faktorer som trivsel, mobbing, faglig veiledning, mestring og faglige utfordringer, vurderer elevene på 7. trinn det på samme nivå som landssnittet både i 2012 og 2015.

* Andelen som opplever mobbing er blitt vesentlig mindre.

* Når det gjelder læringsutbytte viser nasjonale prøver for 5. trinn at Sunndal ligger nærmere landssnittet nå enn i 2012, og spredningen i resultater er blitt mindre. I Nasjonale prøver for 8. trinn har Sunndal fortsatt lav andel elever på de to laveste mestringsnivåene, og nå også innen engelsk. Andel elever på høtyeste mestringsnivå er nå om lag som på landssnitt. Eksamensresultatene for 10. trinn viser bedre resultater enn landssnittet i norsk hovedmål, ellers er resultatene som landssnittet. Gjennomsnittlig sum karakterer på vitnemålet for 10. trinn har økt og framgangen er større i Sunndal enn på fylkes- og landssnittet.

Her kan du selv lese rapporten.