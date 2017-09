Solgte hasj, må i fengsel

I mai i år kjøpte han cirka 100 gram hasj i Oslo, som han seinere oppbevarte 74 gram av på sin bopel på Sunndalsøra. Ved gjentatte anledninger solgte han hasj til andre, minst ti gram.

Nordmøre tingrett peker på at mengden hasj tilsier spredningsfare. I skjerpende retning legges det lagt vekt på at han over en lengre periode har solgt hasj til andre. Sunndalingen er dømt flere ganger tidligere for narkotikalovbrudd, seinest i mai i fjor. I formildende retning legger retten vekt på a at han tilsto alle forhold.

Sunndalingen ble dømt til 45 dagers fengsel. Han må også tåle inndraging av 2000 kroner.