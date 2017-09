Uka for nye ideer

Driva utsendte, Inge Nordvik, skrev om fjorårets Idefestival at det var et aldri så lite generasjonsskifte på gang i Sunndalsk næringsliv - og til det bedre.

Mandag 25. september starter festivalen med kurs i presentasjonsteknikk i regi av Sunndal næringsforening der du får lære kunsten å overbevise.

Tirsdag vil Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Sunndal næringsselskap og SuSu-programmet orientere om ordninger og hvor det er penger å hente for næringsdrivende og for dem som vil starte opp med næring. Her blir det mulig å gjøre avtaler om møte med Innovasjon Norge etter orienteringen.

De to første kveldene avsluttes med Elev/foreldrekvelder - mandag ved Sunndal videregående skole og tirsdag på ungdomsskolen.

På onsdag møter ordfører Ståle Refstie (Ap) alle 7.-klassingene ved Sande og Tredal skoler i regi av næringsselskapet og forteller om lokalsamfunnet de vokser opp i.

På ettermiddagen inviterer Sunndal IL Fotball og Molde FK til næringslivslunsj. Ole Gunnar Solskjær vil i samtale med Svein Sæter snakke om prestasjonskultur og lagbygging. Her er det gratis inngang og gratis lunsj, men med ønske om en oversikt over hvor mange som kommer.

Onsdag kveld får vi oppleve In2it International Dance Festival med Lullaby - Pantarei Danseteater i kulturhuset.

Torsdag starter med frokostmøte i Støgu før vi går over på Kultur og næringskonferanse med tilnavet "Fra ku til kraftkar" i kulturhuset.

Om kvelden blir det ny forestilling med In2it med Feathers - Moving into Dance Mophatong.

Så avsluttes kvelden med en godbit for musikknerder da vi får musikk-quiz med Finn Bjelke i kulturhuset.

Fredagen er som vanlig satt av til karrieredag der skoleelever møter bedrifter på stands i Sportshallen. Etter at elevene har gjort unna karrieredagen, er det klart for Åpen dag der foreldrene inviteres til å møte bedriftene.