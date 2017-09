Vil ikke omgjøre UDI-vedtak

Nylig ble det kjent at UDI kutter 30 mottaksplasser for asylsøkere i Sunndal. Kommunen har protestert mot nedleggingen av EM-avdelingen. I et brev til UDI viser kommunen blant annet til at mottaket er kommunalt drevet, at avdelingen er den billigste i regionen, at Sunndal asylmottak er et kombinasjonsmottak, at Sunndal kommune har vist stor vilje og evne til å utvide kapasiteten når UDI har ønsket det, samt ivaretakelse av den spesielle kompetansen ved Sunndal asylmottak.

Ber UDI omgjøre vedtak Kommunestyret vil kjempe for at Sunndal skal få beholde avdelingen for enslige mindreårige.

Nå melder ordfører Ståle Refstie imidlertid på Facebook at han har fått beskjed fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug , om at regjeringen ikke kommer til å gjøre om nedleggingsbeslutningen.

- Jeg er skuffet, for jeg mener vi har gode argumenter for at UDI og statsråden bør ta spesielt vare på fagmiljøet og kompetansen ved mottaket vårt, skriver Refstie.

Også asylmottaket i Florø sto i utgangspunktet på kuttlista til UDI – men etter flere dager med reaksjoner, bestemte regjeringa seg for å skjære igjennom, og snu UDIs avgjørelse. Mottaket får bestå som følge av at florøsamfunnet har tapt mange offentlige arbeidsplasser på kort tid, og for å ivareta mottakets spesielle kompetanse.

Refstie skriver at han kommer til å fortsette arbeidet og jobbe mot den nye Mørebenken på Stortinget.

- Men jeg er redd det nå blir vanskelig.

Det har vært drevet EM-avdeling som del av asylmottaket i Sunndal siden 2009.