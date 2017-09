Om motvillig motivasjon og gjøre ting en ikke kan

Til å begynne med har vi en konferansier som i tillegg har jobben både som lidenskap og galskap.

I tillegg til å lede konferansen, vil Ragnhild Lund Ansnes fortelle om sin lidenskap for Liverpool FC og i det hele tatt alt som har med byen å gjøre.

Hun har på mange måter blitt klubbens «hoffskribent» og har gitt ut tre bøker om emnet – og er godt i gang med den tredje – biografien til tidligere Liverpool-målvakt og mestvinnende keeper i engelsk serie, Bruce Grobbelaar. Sør-Afrikaneren valgte sjøl Ragnhild til å skrive biografien.

Hun og mannen Jostein har tatt steget ut og flyttet til Liverpool med ungene Elvira og Elias for å leve både fotballdrøm og musikkdrøm fullt ut.

Jostein Ansnes fra Surnadal er kjent som musiker og musikkprodusent, men har sammen med blant andre halvt surnadaling Tage Herstad – som for øvrig presenterte Hotel Tia (This is Anfield) på TV 2 forrige fredag - startet prosessen for å åpne hotell i byen.

Dette er da også utgangspunktet for Josteins foredrag om å gjøre ting en ikke kan – men som en kan likevel om en setter seg klare mål.

Kjetil André Aamodt er medaljegrossist i alpint fra både OL og VM og med medaljer i samtlige disipliner. Han stiller spørsmålet – Hvordan nå sitt potensial? – om prestasjonskultur, team og ledelse.

I disse dager kjenner vi ham som ekspertkommentator for alpinsendingene på TV og for underholdningsprogrammet «Hvem kan slå Aamodt og Kjus?».

Henrik Aase holder årets motivasjonsforedrag. På konferansens Facebook-side promoterer han Optimistkonferansen der han titulerer seg sjøl som Norges mest umotiverte motivator.

Han vil også fortelle oss hvordan vil skal klare å tenke positivt i stunder der vi ikke har lyst. Sjøl om motivatoren hevder at han sjøl ikke er motivert, kan det hende han klarer å motivere oss andre.

Tradisjonen tro benytter Rindal Sparebank konferansen til å tildele sin årlige motivasjonspris.

I løpet av fem timer med konferanse, vil folk bli sultne, og det blir pause med salg av bacalao fra Norsk Kvalitetsmat.