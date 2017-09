Rindalinger på Løkken

– Børset, Tørset, Løset, Grytbakk, Rindal, Røen, Haltli, Furuhaug – navn fra Rindal vi finner på Løkken den dag i dag, sier Ann Elin Hess Brønstad.

Hun har – mer eller mindre tilfeldig – blitt med i prosjektgruppa for Slekters gang som Ola Sletvold og leder for Løkken utvikling, Inge Helgeton startet opp.

De to løkkenbyggene ønsket å se nærmere på fenomenet og nøste opp i hvor alle disse rindalingene opprinnelig kom fra.

– Jeg tenkte vel ikke over opprinnelsen til disse navnene mens jeg bodde i Meldal, men da jeg kom til Rindal undret jeg meg over at de hadde de samme etternavnene her, sier Ann Elin Hess Brønstad.

Prosjektgruppa har i alle fall grepet fatt i historien bak utvandringen fra Rindal til Løkken, og arrangerer denne helga treff på begge stedene - en godbit for alle som er interessert i lokalhistorie og slektsforskning.

På Rindal skimuseum fredag kveld vil Ann Elin presentere tre rindalinger og ta for seg livene deres heime i Rindal – før de flyttet til Løkken.

De samme tre rindalingene vil bli fulgt opp på temadagen ved Orkla Hotell på Løkken på lørdag der lokalhistoriker Johnny Kristensen fortsette historien til de tre etter at de kom til Løkken.

På temakvelden ved Skimuseet vil Tor Ålbu orientere om samfunnssituasjonen i Rindal og om utvandringen. Hvorfor endte så mange rindalinger opp på Løkken?

Dagen på Løkken starter med «byvandring» på Bjørnli med guide før deltakerne flytter ned til Orkla Hotell og temadag.

Her vil vi blant annet få en generell orientering om arbeidsforhold ved verket og sosiale forhold.

Vi vil også få en presentasjon av klasseinndelt klesantrekk fra den tida. Klasseskillet på den ene og den andre sida av Raudbekken var påtakelig.

Brønstad opplyser at det er ment å skulle bli en årlig foreteelse dette treffet mellom historieinteresserte rindalinger og løkkenbygg – der nye tema kommer opp hvert år.

– Vi kan for eksempel tenke oss at vi kan ha en vandring på husmannsplasser i Rindal, der mange av disse utvandrerne opprinnelig kom fra, sier hun.

Vi får kulturinnslag med lokale aktører både fra Rindal og Løkken begge dagene.