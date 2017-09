Biluhell ved idrettsbanen

Det var i forbindelse med lørdagens RC-treff i Surnadal (mer om dette i Driva og på driva.no senere) at en ulykkelig bileier kom ut av idrettshallen og oppdaget at bilen hans hadde trillet bakover og utfor kanten ned mot idrettsplassen på Øye.

Bilen hadde fått såpass fart at den hadde hoppet over kantsteinene og fortsatt over plena - mellom et lite tre og en sittebenk - og videre ned bakken til idrettsbanen, der den hadde stoppet i gjerdet.

Da bileieren kom og fant bilen sin var den blant annet punktert på det ene bakdekket, det ene speilet var ødelagt og bakruta knust. I tillegg var naturligvis gjerdet ødelagt.

Etter å ha snakket med bileieren og dannet seg et bilde av hendelsen kunne politibetjent Per Gjeldnes ved Surnadal og Rindal lensmannskontor konkludere med at dette var et hendelig uhell.

- Det skjer ikke mer med denne saken, annet enn at bileieren må ta kontakt med vaktmesteren ved skolen angående gjerdet som må repareres. Ellers blir dette en forsikringssak som bileier og forsikringsselskapet, sier Gjeldnes.

Bileieren ville naturligvis ordne opp etter seg.

Dette skjedde rundt 12-tida lørdag.