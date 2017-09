Ber regjeringa omgjøre vedtaket

Etter forslag fra Tove-Lise Torve har fylkesutvalget tirsdag vedtatt en uttale til støtte for asylmottaket i Sunndal. Hele utvalget stemte for forslaget, minus Frp som stemte i mot.

Tove-Lise Torve er skuffet over at Frp stemte i mot.

- Frp hadde forslaget til uttale oppe på sitt gruppemøte i går. Der møtte også Stig Rune Andreassen fra Sunndal. Jeg er svært glad for støtten fra fylkesutvalget, men skuffet over at Frp stemte i mot. Det vil svekke muligheten for at regjeringa gjør om på vedtaket. Uttalen blir nå sendt regjeringa, sier Torve.

Her er uttalelsen:

Møre og Romsdal fylkeskommune, ved fylkesutvalget, viser til UDI sitt vedtak om å legge ned Asylmottaket i Sunndal.

Fylkesutvalget har forståelse for at UDI må tilpasse mottakskapasiteten etter ankomsten av asylsøkere. Fylkesutvalget anmoder likevel regjeringen om å revurdere UDI sitt vedtak om nedleggelse av virksomheten knyttet til Sunndal Asylmottak, med bakgrunn i følgende begrunnelse.

Asylmottaket, som har vært kommunalt drevet i 26 år, utgjør en viktig kompetansebase for Region Midt-Norge. I og med at Sunndal kommune har drevet mottak i mange år, har de utviklet et sterkt fagmiljø. Fagmiljøet i Sunndal har bistått flere kommuner/aktører i arbeidet med å bygge opp et godt og helhetlig tilbud knyttet til planlegging og drift av nye mottak.

Sunndal er kjent for å ha et sømløst og faglig godt tilbud til asylsøkere og flyktninger. Arbeidet med innvandring, integrering og kvalifisering er organisert i en egen tjeneste, hvor asylmottak, flyktningkontor og voksenopplæring er avdelinger i Innvandrertjenesten. Dette har gitt svært gode resultater når det gjelder kvalifisering til videre utdanning og arbeid. Sunndal sitt arbeid på området er trukket spesielt fram i regjeringens integreringsmelding.

Av særskilt kompetanse kan nevnes at mottaket har en egen offentlig godkjent barnehage med høy formell kompetanse. Kompetansen er mye brukt på nasjonalt nivå med tanke på migrasjonspedagogikk og flerspråklighet. Barnehagen er blant annet brukt som referansebarnehage av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring).

Den store bygningskapasiteten i asylmottaket, sammen med den faglige standarden i tjenesten, har gjennom mange år vært viktig ved svingninger i asylantankomstene. Mottaket har tilpasset driften ved behov for flere plasser, og redusert ved mindre etterspørsel. Ved å legge mottaket helt ned vil fagkompetansen smuldre bort og forsvinne. Hva som skjer med bygningsmassen er usikkert. Skulle man igjen få en ny stor migrasjonsbølge med behov for økt kapasitet, vil det være krevende å starte opp ny virksomhet i Sunndal.

Mottaket er særlig godt egnet til barnefamilier på grunn av bygningsmassen, og fordi kommunen har et velutviklet mottakssystem i grunnskolen med innføringsklasser og tett oppfølging i ordinær skole. Mange uttrykker bekymring på vegne av barna som nå må flytte til mottak som ikke har et tilsvarende tilbud. Disse barna er i en sårbar situasjon, og en ny flytting vil kunne være uheldig både for trygghetsfølelsen og den generelle utviklingen.

Med bakgrunn i overnevnte vil fylkesutvalget anmode regjeringen å gjøre om UDI sitt vedtak, slik at man fortsatt får aktivitet og drift ved Sunndal Asylmottak.