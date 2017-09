Fra Sunndalsøra til Grünerløkka

Carl Johansen fra Sunndalsøra skrev i sin tid manus til 25 episoder av Hotel Cæsar på TV 2 og er god på intriger. Det har kommet godt med i arbeidet med de tolv novellene i "Grünerløkka".

Her blir mennesker og dyr satt på prøve i et av Oslos mest populære og særpregede nabolag, skriver forlaget Vigmostad & Bjørke i ei pressemelding, og fortsetter:

Med bakgrunn fra et lite lokalsamfunn på Sunndalsøra har forfatteren lenge hatt lyst til å skrive et knippe fortellinger som alle foregår innenfor et gitt geografisk område. Valget falt på Grünerløkka hvor han selv har bodd i mange år. Grünerløkka er som en egen landsby i byen og dagliglivet her har mange likhetstrekk med forfatterens hjemsted.

Det handler om de menneskene du ser hver eneste dag – og de du sjelden legger merke til. Noen lever intenst i storsamfunnets flomlys, andre i fattigdom og stummende mørke, og noen må ta til takke med sine helt usedvanlige, ordinære liv.

Carl Johansen (f. 1974) kommer opprinnelig fra Sunndalsøra, men bor nå på Grünerløkka i Oslo. Han gjorde seg bemerket med den kritikerroste debuten Skinn (2011), en roman om ensomhet og overlevelse i informasjonsalderen. Han har jobbet flere år i politikk og organisasjonsliv. Johansen har også skrevet for TV og var i en periode leverandør av manus til TV 2-såpen Hotel Cæsar.

Grünerløkka er hans andre bok.