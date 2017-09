Lær å koke med primus

Første lørdagen i oktober arrangerer nemlig Norsk Vandrefestival kurs i matlaging på primus med utematblogger Ragnhild Moen Holø.

Primusen er slett ikke bare for friluftsproffene, og derfor arrangerer Vandrefestivalen kurs i matlaging på dette smarte, lille og effektive utekjøkkenet. Dette blir dermed en gylden anledning til å lære seg hvordan man kan lage enkel og supergod mat på primus.

Det er utematblogger Ragnhild Moen Holø fra «Utepaaturmedprimus.com» som tar turen til Nordmøre for å holde kurs i matlaging på primus. Kurset holdes lørdag ettermiddag i Fjærvika i Halsa.

– Hun formidler stor utematglede og inspirerer til lett, leken og smakfull kokkelering i friluft, skriver Vandrefestivalen på sin heimeside.

Fjærvika er et badested med et lite sanitæranlegg og toalett. Arrangørene tar et lite værforbehold og har en plan B dersom været skulle bli for ille.

Husk å være sulten...

Alle som vil bli med på kurset oppfordres til å kle seg varmt og vanntett, se festivalens nettside; norskvandrefestival.no for flere detaljer.

Ellers trenger man noe å spise av og med, skjærefjøl, en skarp kniv, kopp, og et sitteunderlag (ikke stol) – som er greit å ha til å sette knærne på når en lager mat på bakken. Og husk å vær sulten før kurset, for her skal det lages flere retter...

Varigheten på dette kurset anslås til rundt tre timer, men det er likevel ikke klokka som bestemmer når kurset er slutt.

– Vi holder på til vi er ferdige og gode og mette, loves det.

Plass til flere

Det er ingen nedre aldersgrense, men barn må være i følge med voksen og deltar på matlagingen under oppsikt. Kursavgiften inkluderer utmerket kursledelse, en treretters middag – og ellers alt som trengs i tillegg til det som er nevnt.

Alle deltakere på kurset blir dessuten med i trekningen av Ragnhild’s best i test primus, en Primus Gravity 3. Denne trekkes på deltakerlista mot slutten av kurset.

Mange er påmeldt, men det er fortsatt plass til flere, så sjøl om påmeldingsfristen egentlig er ute tar de godt imot «etternølere» også. Se vandrefestivalens heimeside for påmeldingsinformasjon, pris og andre opplysninger.

Vandrefestivalen har ellers mer på plana framover. Nest siste helga i oktober arrangeres det «Minifestival» i Tingvoll, blant annet med to kurs - og en helaften i Tingvoll Økopark med mestermøter, musikk og dans, samt gode smaker av Nordmøre. Mer om dette på driva.no senere.