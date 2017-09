Skal sette varmerekord!

Mange har reagert med sjokk og vantro på nedleggelsen av asylsøkermottaket på Sunndalsøra. Søndag 8. Oktober håper ildsjeler å samle hele lokalsamfunnet til en storstilt markering: «Gi meg handa di, ven» er oppfordringa.

Det begynte, som så mange ting i disse dager, på facebook. Kjersti Ramsøy-Halle uttrykte sin frustrasjon og maktesløshet over nyheten om nedleggelse og ville vite om flere hadde lyst til å gjøre noe konkret med saken. - Jeg satt apatisk i bil hjem fra Molde. Nyhetene begynte å synke inn, at dette faktisk skjer. Så kjente jeg mer og mer på en følelse av at vi må da gjøre noe! Vi må, om ikke annet, protestere. Det er våre naboer det snakk om. Det er mennesker, sier Kjersti engasjert.

Ballen begynte å rulle, plutselig var en aksjonskomité formet og en ide tok form. Arrangementet den åttende oktober vil ha noe for enhver. Fra klokka 16.30 blir det matservering i Støgu, med retter fra alle verdenshjørner. En time senere braker det løs på trappa til kulturhuset med en kulturell mønstring av støtte til mottaket. Her blir det musikk, diktlesing, appeller og dans, før det hele avrundes med å følge beboerne på mottaket hjem i fakkeltog.

– Gje me handa di, ven blir ei fin markering. Det blir tid for å vise at vi bryr oss. Selv om vi kanskje snakker for døve ører i UDI og regjeringa, så har vi likevel en mulighet for å vise at vi bryr oss! Og kanskje handler vår markering like mye om alle mottakene som legges ned. Så mange mennesker trenger asyl, så mange mennesker er helt avhengig av at vi, som bor i et av verdens rikeste land, åpner døra, strekker ut ei hånd og ønsker de varmt velkommen. Ikke det motsatte.

Blant dem som skal bidra på scena, finner man et godt knippe lokale resurser. Noen av dem var samlet tirsdag, og engasjementet brenner i de fleste.

-Det er vondt at denne avgjørelsen er tatt uten at noen har hørt på de som bor på mottaket, som trives der og har fått et forhold til både dem som jobber der og folke på skolen. Avgjørelsen er bare tatt av noen i Oslo, uten å høre med verken beboere, ansatte eller lokalsamfunnet, og det er helt feil, konkluderer Gideon Steinberg.

-Vi føler jo at vi som bor her ikke har noe vi skulle sagt, skyter Kim Andre Rønningen.

-Men gjennom denne markeringen skal vi si hva vi mener, svarer Gideon.

-Det hele virker også lett ironisk når man tenker tilbake på alle oppslagene de siste årene om folk og nærmiljø som ikke vil ha mottak i nærheten. Her har vi derimot investert i og opparbeidet en enorm kompetanse, bare for at den skal bli stengt ned selv om lokalsamfunnet ønsker å ha mottaket, reflekterer Torgeir Reiten.

Komitéen har også opprettet en underskriftskampanje på nett, som de oppfordrer folk til å signere og dele. Det vil også bli mulighet til å signere denne i papirformat, både før og under arrangementet, for dem som ikke er på nett. -Vi oppfordrer imidlertid alle som kan å følge oss på facebook, hvor vi vil legge ut nyheter og informasjon om arrangementet og kampanjen fortløpende!

Arrangementet er ikke partipolitisk og er dratt i gang på ren idealisme, men for å lande det hele er man avhengig av bidragsytere, både i kroner og øre, donerte varer og mannskapstimer. - Jeg håper og tror at sunndalingen kommer på Øratorget den 8.oktober. Dette blir en veldig fin ettermiddag og kveld. Og dersom andre har lyst til å bidra, med kake, en pengeslant, vafler eller andre ting- ta for all del kontakt! Sunndalingene har samlet inn store summer til både Barnekreftforeningen og barneavdelingen på St.Olavs. Nå kan vi igjen vise vår raushet, oppfordrer Kjersti.

-Som Edel Hoem sa: vi har utallige varmerekorder i dalen vår. Søndag 8.oktober setter vi den viktigste varmerekorden!