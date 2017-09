Arrangerer «Minifestival»

Festivalhelga og hovedbasen i Norsk Vandrefestival 2018 blir i Tingvoll, og planleggingen er godt i gang. Og som oppvarming til denne arrangeres det Minifestival ved Tingvoll Økopark nest siste lørdagen i oktober. Dette blir en innholdsrik helaften med mestermøter, kortreiste smaker, prisutdeling, musikk og dans, samt to kurs på dagtid.

– Minifestivalen er et ledd i neste års festival, men samtidig en egen festival i seg sjøl. Dette blir en fin kveld med mestermøter, gode smaker, spennende tanker og kulturelle opplevelser, sier «Vandrefestivalgeneral» Ragnhild Godal Tunheim.

Festivalkvelden er altså en del av en heldags minifestival, der det i samarbeid med Tingvoll museum også arrangeres to kurs på dagtid; bakstekostkurs, samt kurs i bruk av bjørk.

Bakstekostkurs og bjørketur

Bakstekostkurset går ut på å lære seg å lage bakstekost av bjørnemose, og kursholder her er Ragnhild sjøl.

– Bjørnemosen er uovertruffen som materiale for bakst og sterk varme. Kost av bjørnemose egner seg spesielt godt til takkebakst, og er et «must» for alle som baker flatbrød, sier hun.

Kurset tar for seg både sanking av bjørnemose og forming av bakstekoster.

– Kosten er vakker og funksjonell, og den er også flott å bruke til å pynte opp med heime – eller som julegave.

I tillegg blir det «bjørketur» og kurs i bruk av bjørk med Jon Bojer Godal, som blant annet er spesialist på trevirke og tradisjonshåndverk. Her tar deltakerne med på sanketur og lærer dem om bjørkas mangfoldige bruksområder, som å lage sopelime på gamlemåten, vidjebinding og andre ting.

– I tillegg til at man her lærer seg bruk av naturlige materialer, er alt dette også flotte julegaver. Ingenting er så fint å få som det som er sjølgjort og håndlaget, fastslår Ragnhild.

Smakfull og innholdsrik festivalkveld

Tingvollost, som blant annet ble verdensmester med blåmuggosten «Kraftkar» i fjor, blir representert ved Solvor og Gunnar Waagen. Man får også et innblikk i ølbryggerkunsten ved Atle Betten, som tidligere var med i Øvre Langvegen bryggeri – som ble fylkesmester under Ålesund matfestival i august.

Kokken Kristina Svinvik skal en smakfull symfoni av produktmestermøtet mellom blant annet Tingvollost, lokalt øl og andre kortreiste smaker, og eventyrer Linda Bakken skal holde et miniforedrag.

– Bakken er oppvokst i Tingvoll og har blant annet overvintret i en fangsthytte på Svalbard, forteller Ragnhild.

Naturmannen Jon Bojer Godal, som blant annet kan mer enn de aller fleste om bruken av tre, blir også med og deler av sin kunnskap.

– Linda Bakken og Jon Bojer Godal deltar også i en etterfølgende samtale mellom ulike friluftstradisjoner relatert til årets tema: «Tur med Ærend». Synnøve Nes vil lede denne samtalen, opplyser Ragnhild.

Prisutdeling og dans

Festivalgeneralen forteller videre at Ingvild Settemsdal også kanskje kommer, men at dette er litt usikkert enda. Hun besteg blant annet verdens høyeste fjell Mount Everest i mai.

– Ellers skal jo Årets Æresvandrer kåres denne kvelden, så det blir jo spennende å se hvem dette blir, sier Godal Tunheim.

Musikken denne kvelden blir av det irske slaget; da er det Tingvoll-bandet «Árs ok fridar» som skal lokke folket ut på dansegolvet.

– Vi håper det kommer mye folk fra hele regionen og blir med på denne minifestivalen!

Les mer om program, kurstilbud, priser og klokkeslett på norskvandrefestival.no