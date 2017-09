Krever at vedtak om nedleggelse blir omgjort

Ordfører Ståle Refstie tok i møtet i økonomi- og planutvalget tirsdag til orde for å sende en uttalelse fra Sunndal kommune om nedleggelsen av asylsøkermottaket. Utvalget ga sin tilslutning, og sender nå uttalelsen til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, alle partigrupper på Stortinget, Mørebenken, fylkeskommunen ved fylkesrådmannen og fylkestinget, Orkidé, Nordmøre regionråd, ledelsen i fylkespartiene, UDI, IMDi og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dette er uttalelsen:

Økonomi- og planutvalget i Sunndal ser med stort alvor på nedleggelsen av Sunndal Asylsøkermottak.

Mottaket har vært i drift i fra 1988 -1995 og fra 1998 til dd. Mottaket har hele tiden vært kommunalt drevet. Driften av asylmottaket har vært og er konkurransedyktig i forhold til andre tilbydere. Driften har vært og er kvalitetsmessig god for beboerne på mottaket. Godt informasjonsarbeid har vært vektlagt og beboerne ved mottaket har i høy grad deltatt på norskundervisning.

Sunndal Asylsøkermottak har egen offentlig godkjent barnehage med høy kompetanse. Barnehagen er brukt som kompetansebarnehage på nasjonalt nivå i arbeid med migrasjonspedagogikk og flerspråklig arbeid med barn.

Asylmottaket har i tillegg meget god kompetanse på returarbeid. Mottaket har to returrådgivere som har bistått UDI og som har vært brukt til opplæring ved andre mottak.

Sunndal kommune som driftsoperatør har vist stor evne til fleksibilitet i forhold til beredskap. Ved anmodning om å motta flere asylsøkere har kommunen som driftsoperatør vist fleksibilitet og omstillingsevne på anmodning fra UDI.

Tilsynsrapportene har vist at mottaket er drevet godt og innenfor gjeldende regelverk på alle områder.

Sunndal Asylsøkermottak spiller en svært viktig rolle i det integreringsarbeidet som etter hvert har blitt kjent som Sunndalsmodellen. Mottaket har gitt tjenesten mulighet til å drive en tilstrekkelig stor skole for å bygge og opprettholde et godt fagmiljø på språkopplæring, integrering og grunnopplæring for voksne. Tjenesten drar veksler på kompetanse i ulike deler av organisasjonen. Dette er viktig for å kunne gi et godt og helhetlig tilbud med integrering som hovedmål for denne gruppen. Med nedleggingen av asylmottaket vil deler av denne kompetansen forvitre og store deler av grunnlaget for dette arbeidet vil forsvinne. Dette er et viktig arbeid for kommunen og for nasjonen. Det er viktig at distriktskommuner som har denne kompetansen får beholde den.

For Sunndal kommune betyr nedleggelsen et tap på ca 50 arbeidsplasser. 35 av disse er ansatte ved mottaket. De øvrige er ansattsatte ved Sunndal Voksenopplæring, Grunnskoletjenesten, Helsetjenesten og andre kommunale tjenester som er involvert i kommunens integreringsarbeid.

Økonomi- og planutvalget i Sunndal krever med bakgrunn i dette at vedtaket om nedleggelse av Sunndal Asylsøkermottak blir omgjort.