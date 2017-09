Ny rekord for demensaksjonen

Det er en glad og takknemlig leder i demensforeningen i Sunndal, Anne Lise Toset Visnes, som også i år kan fortelle om ny rekord for aksjonen lokalt. I fjor noterte aksjonen sitt beste resultat noensinne, men i år var det nesten ni tusen kroner mer i bøssene.

– Folk sto nesten og ventet på oss da vi kom, kan to av bøssebærerne fortelle, Linn-Karina Haugerud og Tora Watten Trønningsdal, elever på henholdsvis barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag ved Sunndal videregående skole. De to banket i forrige uke på dører i sentrum og i Tredalsområdet. Rundt 30 bøssebærere var i aksjon, rundt om i hele Sunndal.

– Vi ble godt tatt imot, smiler de, i full gang med å tømme bøsser for mynter og sedler. Folk har vært rause. En og annen tusenlapp er også å finne i bøssene.

– Vi er imponert over givergleden blant de som fikk besøk av bøssebærere, sier Visnes. Bøssebærerne forteller at det også var flere som delte personlige historier om demenssjukdom da de banket på. Demens er noe som berører mange. I dag lider rundt 77.000 mennesker av sykdommen, og det anslås at rundt 300.000 pårørende er berørt. Fordi befolkningen i Norge blir stadig eldre, vil sykdommen ramme flere og flere. Dagens forskning på demens er morgendagens behandling, understreker aksjonen, som har oppfordret alle til å støtte forskning på demens i dag slik at vi en vakker dag kan si at vi har glemt demens.

70 prosent av innsamlet beløp går til forskning. Resten skal gå til lokale tiltak.

Anne Lise Toset Visnes vil også takke bøssebærerne som har stått på hele uka for en god sak.

– Vi i Sunndal demensforening takker alle for bidrag og engasjement.