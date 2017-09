Vil legge felles legevakt på is

Rådmannen og helsesjefen i Sunndal mener kommunen bør delta i utredningen av et mulig interkommunalt legevaktsamarbeid ledet av Molde kommune. De viser til at det stilles nye krav til kommunene i akuttmedisinforskriften som blir gjeldende fra 1. mai 2018, og at kommunen derfor må vurdere alternativ for hvordan legevakt skal håndteres etter denne datoen.

Kan få felles legevakt Sunndal og Nesset kan bli en del av en felles legevakttjeneste for 63.000 innbyggere. Stig Rune Andreassen (Frp) er svært kritisk.

Saka ble lagt fram for oppvekst- og omsorgsutvalget i dag, onsdag.

Edgar Gundersen (Ap) la på vegne av Ap og SV fram forslaget som fikk flertallets stemmer.

Her heter det at forslaget om legevaktsamarbeid skal legges på is.

Videre bes administrasjonen om å legge saka fram på nytt med interne løsninger for Sunndal kommune.

- Til det beste for tryggheten for innbyggerne våre, heter det i vedtaket.

Endre Seljebø (Sp) fikk to stemmer for sitt forslag om å utrede legevakt i samarbeid med kommuner både i Romsdal, Nordmøre og Trøndelag. I forslaget la han likevel vekt på at det på nåværende tidspunkt synes mest ønskelig å ha en egen ordning i kommunen.

Det er kommunestyret som har siste ordet i saka.