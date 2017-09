Viste MOT på Sande

Den lokale MOT-ambassadøren Olav Bråten sto for det mest tankevekkende innslaget under MFK sin sjarmoffensiv på Sande stadion.

Et par hundre lokale fotballentusiaster stilte opp i det strålende været – og ingen gikk skuffet derfra. Moldespillerne og trenerne bød på også på seg selv. Maken til entusiasme som den Marc Dempsey la for dagen under angrepstreninga skal en lete lenge etter. Manager Ola Gunnar Solskjær uttaler til Driva at disse turene til samarbeidsklubbene er svært givende både for spillerne og trenerne. Og når de får så positiv mottakelse som de gjorde på Sunndalsøra blir det hele en eneste stor festkveld.

Og etterpå vanket det gaver til samtlige deltakere. Tid for fellesfotografering og autografskriving ble det også.

Kvelden ble for øvrig avsluttet med fotballseminar for et tjuetalls lokale trenere i klubbhuset under ledelse av de to MFK-trenerne Trond Strande og Eivind Moe.

Mer fra onsdagens fotballfest finner du i Driva sin papirutgave på fredag.