Skolejogg for Sande-elevene

Etter langfriminuttet samlet elevene og funksjonærene seg ved Sande 2 – og etter en kort briefing var det klart for fellesstart. Deltakerne fant etter hvert sitt eget trivselstempo, og de aller raskeste brukte ikke så veldig lang tid før første runde kunne registreres. På forhånd var deltakerne anbefalt å ta med seg drikkeflasker, og underveis var det mange som ok seg tid til å etterfylle med væske både to og flere ganger.

Været var som bestilt – med god temperatur og lav høstsol. Det var anledning både for deltakerne og øvrige interesserte frammøtte å bidra med en frivillig kontingent på 20 kroner, og inntektene var øremerket til årets TV-aksjon, nemlig UNICEF sitt arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.