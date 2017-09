– Helt avhengige av frivilliges innsats

Det sier politiførstebetjent i Sunndal, Esben Bakk.

Han sier at det særlig vil kunne få konsekvenser for hvor raskt en klarer å komme i gang med søk og redning, dersom hjelpekorpset ikke makter å bistå på samme måte som tidligere i Sunndal.

– Og vi vet jo at ved for eksempel hendelser som snøskred, er de første tjue minuttene avgjørende, sier Bakk.

Også helseforetaket vektlegger at organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp, alpine redningsgrupper og Norske redningshunder er viktige brikker for å hjelpe mennesker som har gått seg bort, skadet seg eller av andre grunner ikke klarer å ta seg tilbake til veg.

– Den betydningen disse har for folks trygghet i fjellet for eksempel, kan vanskelig overvurderes. Samfunnet er helt avhengig av den innsatsen de gjør, sier Lars Erik Sjømæling, som er avdelingssjef for ambulansetjenesten i Helse Møre og Romsdal HF.

Helseforetaket har egne avtaler med både Røde Kors og Norsk Folkehjelp for ambulansetransport utenfor veg, for frakt av pasienter bærende, på ATV eller snøscooter.

– Intensjonen med avtalene er å skape grunnlag for en kvalitativ og god beredskap som bidrar til må dekke helseforetakets behov utenfor veg, Samtid skal avtalene sikre forutsigbare driftsforhold og bidra økonomisk for den aktuelle beredskapen.