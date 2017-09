Drikker mindre kaffe

– Nordmenn er noen av de mest kaffedrikkende menneskene i hele verden. Det sier litt om vår appetitt på kaffe når nesten 60 prosent drikker kaffe hver dag i det fylket det er drikkes nest sjeldnest, sier daglig leder Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon (NKI).

Ifølge den årlige kaffeundersøkelsen som Ipsos MMI gjør for Norsk Kaffeinformasjon drikker rundt 69 prosent av nordmenn kaffe hver dag.

Minst på arbeid

I følge den årlige kaffeundersøkelsen gjennomført av NKI drikker folket i Møre og Romsdal langt mindre kaffe enn gjennomsnittsnordmannen.

58 prosent oppgir at de drikker kaffe hver dag, det er 11 prosentpoeng under landsgjennomsnittet på 69 prosent, og hele 27 prosentpoeng under Troms fylke, der 85 prosent av befolkningen drikker kaffe hver dag.

I likhet med nordmenn flest setter stor pris på frokostkaffen, og av de som drikker kaffe drikker 56 prosent av folk her i fylket kaffe om morgenen.

– Kaffe gir en god start på dagen, og for mange er en god kopp kaffe en viktig del av morgenritualet, sier Marit Lynes.

Jobbkaffen er der fylket skiller seg ut mest. Bare 38 prosent av de kaffedrikkende i fylket oppgir å jevnlig drikke kaffe på jobb, det er godt under landsgjennomsnittet på 54 prosent, og langt under Oslo og Buskerud, der rundt 70 prosent drikker kaffe på arbeidsplassen.

Dårlig med renhold

Undersøkelsen viser for øvrig at bare 15 prosent av befolkningen i Møre og Romsdal følger anbefalingen om å rengjøre kaffetrakter eller annet kaffeutstyr hver 14. dag. Det er langt under landsgjennomsnittet på 26 prosent og milevis under norgesmesterne i Troms, dere hele 43 prosent holder rengjør hver 14 dag.

– Uten riktig renhold bygges det opp avleiringer og urenheter i kaffetrakterens rørsystemer. Dette bidrar til å sette uønsket smak på kaffen. Her har de i Møre og Romsdal mye å lære av folket i Troms, sier Lynes.