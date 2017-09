Da han og kona Synnøve overtok husa på Snøya for nokre år sia, kom det for dagen mykje gamalt utstyr og reiskap som har vore bruka av dei 4 søskena som bodde der i gamle dagar. No lurer altså Nils på kva dette er for slags utstyr?

Ein raritet av eit reiskap – man kva har det vore bruka til?

Det vart funne i ei reiskapskiste som var lagra på mørkloftet på Snøya. Det ser ikkje ut for å være heimlaga, men heller som det er framstilt i industriell produksjon. Nils har vist det fram til mange i årenes løp, men det er ingen som har nokon idè for kva dette er brukt til. Har du peiling? I så fall må du ta kontakt med redaksjonen. Kanskje vi kan klare å løyse dette mysteriet?