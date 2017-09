Hyller Keiko

Florence Lam er fra Hong Kong og tok sin mastergrad i kunst på universitetet i Reykjavik. På Island fikk Lam en ny dimensjon i livet og kunsten. Sagaøya er også knyttet til kunstprosjektet hun stiller ut i kveld og mandag på Billaget i Surnadal. Spekkhoggeren Willy skulle nemlig til Island for å ende sine dager etter å ha blitt reddet fra et akvarium i USA. Men spekkhoggeren ville det annerledes og søkte seg inn i Halsafjorden og endte sine dager som turistattraksjon der.

– Historien om Keiko er fasinerende, sier Lam.

Som Keiko dro publikum drar Lam kunstnere. Ikke lenge etter at hun ankom sin residensperiode hos Jon Arne Mogstad og Surnadal Billag, kom Tim Löhde. Også han kunstner utdannet i Düsseldorf. Löhde er spontanresident og hjelper Lam med installasjonen. Han bidrar med en lydinstallasjon der Keikos reise over verdenshavene blir dokumentert.

– Jeg er turist og Keiko dro turister. Det er en fellesnevner, forteller Löhde.

En måned har Lam og Löhde brukt, først for å finne emne, og så jobbe med utstillinga. Begge er de tiltrukket av natur og folk i det provinsielle Indre Nordmøre. Sjøl om Surnadalsøra på nytt er på veg til å bli et senter. Denne gangen for kunst.

– Pågangen fra kunstnere som ønsker å komme og residere her er stor både fra Norge og Verden, sier Jon Arne Mogstad.

Surnadal Billag har som et av fem steder i Møre og Romsdal fått 150.000 kroner til residensyprosjektet over to år fra fylkeskommunen. Årets prosjekt skal rapporteres og dokumenteres i Molde neste uke før pengene kan utbetales.

– Sjøl reiser jeg til Latvia i februar med en utstilling i Mark Rotko kunstsenter, sier den snart pensjonerte kunstprofessoren fra NTNU.

Seks kunstnere har han hatt boende hos seg i år. Alle har de latt seg inspirere av lokale særtrekk i Surnadal og omegn og laget utstillinger rundt det.