– Kommunen har somlet

Det var under torsdagens frokostmøte i regi av Sunndal Næringsforening at Tronsgård tok bladet fra munnen. Dette etter at plansjef Anne Guri Aase hadde orientert om status for prosjektet.

Tronsgård jobbet tidligere med planene gjennom næringsforeninga der han var med i en arbeidsgruppe. Han viser til at gruppa hadde et møte med fylkeskommunen i 2015. Da hadde de inntrykk av at pengene til å jobbe videre med prosjektet lå klare så snart Sunndal kommune kom med en søknad. Han er i ettertid ikke blitt innkalt til møter i gruppa.

– For lang tid

– Det gikk altfor lang tid før søknaden ble sendt. Det gjorde at sunnmøringene kunne forberede seg på å kjøre fram en kvinneavdeling i tilknytning til nytt fengsel i Ålesund. Oppfølgingen i Sunndal kommune var fraværende. Det er ingen vits i å ta opp igjen dette arbeidet nå. Det er for seint. Vi var ikke på ballen da vi hadde muligheten, sa en krass Tronsgård under torsdagens frokostmøte.

«Samling i bånn»

Han utdyper over for Driva:

– Skifte av både rådmann og plansjef kan være en forklaring på at søknaden ikke ble sendt før i februar 2017, men det var uansett ikke de som skulle utforme søknaden. Da framdrifta fra Sunndal stoppet opp fikk motstanderne av prosjektet god tid på seg til å motarbeide et kvinnefengsel i Sunndal og fremme Ålesund sitt prosjekt.

Tronsgård understreker at han ikke ønsker å skade verken prosjektet eller enkeltpersoner, men poengterer at skal man få resultat av vedtatte satsinger som er tverrpolitisk fundamentert, må ting følges opp.

– Det politiske Sunndal bør nå ta samling «i bånn» for å vurdere om arbeidet skal fortsette med prioritet eller avvikles, sier Tronsgård.

Avslag

Fylkeskommunen avslo tidligere denne måneden søknaden om tilskudd til en forstudie for etablering av kvinnefengsel i Sunndal.

I vedtaket heter det:

«Møre og Romsdal fylkeskommune ser på kompetansemiljøet knyttet til mottak og integrering og integrering av flyktningar i Sunndal som eit viktig fortrinn for vår region, og vil gje støtte til arbeidet med å skape nye arbeidsplassar bygd på dette. Fylkeskommunen vil ta kontakt med Sunndal kommune for ein vidare dialog.»

Administrasjonen er positiv

Beslutningen for å etablere et nasjonalt kvinnefengsel ligger til justisdepartementet.

Ordfører Ståle Refstie viser til at region- og næringsutvalget i fylket sa nei til søknaden fra Sunndal med en stemmes overvekt. Administrasjonen ønsket å bidra med 500.000 kroner til en forstudie. Flertallet av politikerne sendte saka tilbake til administrasjonen med ønske om en uttalelse fra Kriminalomsorgen region Vest, og hvilken innflytelse et kvinnefengsel i Sunndal vi få for fengselsplanene på Sunnmøre.

Ordfører Ståle Refstie har ikke gitt opp planene, men advarer mot å tro at UDI-vedtaket som sier at asylmottaket i Sunndal skal legges ned, kan kobles opp mot mulighetene for nye statlige arbeidsplasser gjennom et nasjonalt kvinnefengsel.