Markerer eldredagen

Den internasjonale dagen for eldre vart oppretta i 1990. FN har eit eige program som fokuserer på eldre, og årets dag handlar om at vi kan legge betre til rette for bidrag frå eldre menneske. Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet både kan og vil eldre delta mer. Tema fokuserer på måtar eldre kan delta på, i tråd med rettar, behov og ønsker.

I framtida vil de eldre delta i samfunnet i større grad og årets tema understrekar og at det er ein sterk samanheng mellom å ta i bruk, og utnytte de eldre sin kompetanse og bidrag – og det å nå 2030-agendaen om Madrids internasjonale handlingsplan om aldring.

– Det er viktig å sjå på de eldre som ein ressurs – og ikkje eit problem, poengterer leiar i Sunndal eldreråd, Jan Silseth.

Klokka 14 søndag inviterer Sunndal eldreråd til markering av verdas eldredag. Dette skjer ved Sunndal pensjonistsenter, der det blir eit rikhaldig program. Kristine Neeraas og Per Ove Dahl skal underhalde med song og musikk, Sunndal Seniordans vil danse fire dansar, og det blir også tre-fire allsongar innimellom programpostane.

– I tillegg blir det både kaffe og kaker å få, samt at det blir rikt høve til prat og sosialt samvær – noko som kanskje er det aller viktigaste, seier Silseth.

Han viser elles til eigen annonse i Driva om arrangementet og håper at mange vil komme og bli med på denne markeringa.

– Alle eldre i Sunndal er hjarteleg velkomne!

Mellom 2015 og 2030 skal verda nå FNs berekraftsmål. I denne perioden vil talet på eldre i verda stige med 56 prosent, frå 901 millionar – til meir enn 1,4 milliardar. Innan 2030 vil talet på menneske over 60 år vere høgare enn talet på menneske i aldersgruppa 15–24 år.