– Læring kan ikke vente på fred

Det er den store dugnaden. Verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning.

Helt siden 1974, hvert eneste år, i oktober, har TV-aksjonen blitt arrangert her i landet, og gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.

Frivillige over hele landet organiserer innsamlingen, og sender 100.000 bøssebærere ut for å banke på 2,3 millioner dører.

Skolegang og håp

Pengene som samles inn i år går til UNICEF, verdens største hjelpeorganisasjon for barn. 24 millioner barn verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt. Barn som nektes utdanning, nektes også retten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial. Og når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill, understreker den lokale aksjonskomiteen.

Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder; Syria, Sør-Sudan, Pakistan, Mali og Colombia. At behovet er stort, er det ingen tvil om. I Syria er 7000 skoler ødelagt, skadd eller brukt som tilfluktssted. I Sør-Sudan er det bare 27 prosent av befolkningen over 15 år som kan lese. I Pakistan står 60 prosent av jenter i skolealder uten skolegang. I Mali har 600 lærere flyktet fra konfliktområdene. I Colombia har en av fem ungdommer verken skole eller jobb å gå til.

– Bli bøssebærer!

Den lokale aksjonskomiteen håper nå at mange melder seg for å gjøre en viktig innsats som bøssebærer. Det trengs rundt hundre frivillige i Sunndal, for å dekke over rutene på til sammen ni roder. Målet er at det skal bankes på dører i hele kommunen, fra Gjøra til Ålvundfjord, fra Jordalsgrenda til sentrum. Allerede har mange gitt beskjed om at de vil å gjøre en innsats som bøssebærere, men det trengs flere.

– Det er viktig at folk melder seg. Den som vil bidra, kan ta kontakt med frivilligsentralen, eller med oss, forteller de tre. Det er Sunndal frivilligsentral som er aksjonsleder i kommunen, med service- og informasjonsavdeling i kommunen som medhjelper. At engasjementet i den lokale komiteen er varmt og ekte, er det ingen tvil om. De har alle gjort en innsats for TV-aksjonen i flere år. Lille er den som har lengst erfaring. Nærmere tjue år, anslår hun sjøl. Hun har både hatt ansvar som rodeleder, og vært ute med bøssa og banket på dører.

– Vi opplever å bli godt mottatt. Mange plasser står folk med pengene klare, smiler hun. Det er mange med varme hjerter i Sunndal. I fjor ga hver sunndaling i snitt 66 kroner til aksjonen, godt over landssnittet på 44 kroner. Kommunen og næringslivet bidrar også.

– Store og små beløp tas imot med like varm takk, understreker Sissel, Lille og Inger.

Lille legger til at mange tar med seg barna eller barnebarna når de er ute med bøssene. I år kan det kanskje oppleves ekstra meningsfullt, ettersom pengene skal gå til barn og barns utdanning.

– Det er mange som har et sterkt forhold til UNICEF, nikker Sissel.

UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtida på grunn av voksnes kriger og konflikter. Organisasjonen arbeider både med langsiktig utvikling og nødhjelp. Unicefs hovedoppdrag er å sørge for at alle barns rettigheter ivaretas.